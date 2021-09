अतिवृष्टीग्रस्तांना केंद्राच्या नियमापेक्षा भरीव मदत

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पाथर्डी (Pathardi), शेवगाव (Shevgav), नगरच्या अतिवृष्टीग्रस्त (Heavy rain) शेतकर्‍यांना केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापनापेक्षा भरीव मदतीसाठी राज्य सरकार (State Government) प्रयत्नशील आहे, असे ग्रामविकास व उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Rural Development and Energy Prajakt Tanpure) यांनी केला. संकटग्रस्तांच्या मदतीसाठी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) यांच्या नेतृत्वात प्रशासन गतीमान असल्याचा दावा त्यांनी केला.