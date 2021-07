करंजी |वार्ताहर| Karanji

करंजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉ. गणेश शेळके यांच्या आत्महत्याप्रकरणी (Karanji Primary Health Center Dr. Ganesh Shelke Suicide Case) तालुका आरोग्य अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याचे आदेश (Taluka Health Officer Order to action) आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांना दिले (Health Minister Rajesh Tope to Commissioner of Health action order) असल्याची माहिती शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराव दहातोंडे (Sambhaji Dahatonde) यांनी दिली आहे.