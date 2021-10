आरोग्य भरतीच्या परीक्षेला निम्म्या उमेदवारांची दांडी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

आरोग्य विभागाच्या (Department of Health) सहा हजार पदांसाठी रविवारी (काल) परीक्षा झाली. यात जिल्ह्यात ४१ केंद्रावर झालेल्या परीक्षेत (Exam) निम्म्या उमेदवारांनी दांडी मारली. (Half of the candidates are absent) नगर शहरात मात्र कोणताही गोंधळचे वृत्त नसले तरी परीक्षा केंद्र (Exam Center) सापडण्यासाठी उमेदवारांना धावाधाव करावी लागली. काही उमेदवार शेवटच्या क्षणी परीक्षा केंद्रात (Exam Center) पोहोचले.