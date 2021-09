पहिल्या पत्नीला फसवून ‘त्या’ पठ्ठ्याने केले दोन लग्न

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

पत्नीला फसवून पतीने आणखी दोन लग्न केले. (The husband cheated on his wife and married two more) तसेच घर बांधण्यासाठी पहिल्या पत्नीने (Wife) माहेरहून दोन लाख रुपये आणावेत. या मागणीसाठी विवाहितेचा शारिरीक व मानसिक छळ करून तिला घरातून हाकलून देण्यात आले. ही घटना राहुरी (Rahuri) तालुक्यातील निंभेरे (Nimbhere) येथे घडली. या प्रकरणी राहुरी पोलीस ठाण्यात (Rahuri Police Station) सहाजणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.