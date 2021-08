गुटखा विक्री करताना पकडूनही कारवाई नाही

संगमनेर तालुका (Sangamner Taluka) हा गुटखा विक्रीचे मुख्य केंद्र बनला तालुक्यात दररोज लाखो रुपयांची गुटखा विक्री होत आहे. गुटखा विक्री आणि उत्पादनाला बंदी (Ban on sale and production of gutkha) असतानाही संगमनेर तालुक्यात (Sangamner Taluka) मात्र मोठ्या प्रमाणावर गुटखा विक्री केली जात असून यातून संबंधित गुटखा तीन लाख रुपयांची कमाई करत आहे. या गुटखा किंग कडून तालुक्यात गुटख्याचा पुरवठा केला जातो. खेडेगावातील त्याच्या गोदामांमध्ये लाखो रुपयांचा गुटखा असल्याची चर्चा आहे. तालुक्यातील वेल्हाळे शिवारात राहणारा एक विक्रेता त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा खरेदी करतो. हा गुटखा विक्रेता तालुक्यातील अनेक गावात व संगमनेरच्या (Sangamner) अर्ध्या शहरांमध्ये गुटखा विक्री करत असतो.