मंदिर प्रवेशाबाबत पालकमंत्र्यांचे सूचक विधान

मंत्री मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) स्वतंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांनी रविवारी जिल्ह्यातील करोना परिस्थितीचा आढावा (Corona reviews the situation) घेतला. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, करोना लसीचे दोन डोस (Two doses of corona vaccine) घेतलेल्या व दुसरा डोस घेऊन 14 दिवस पूर्ण झालेल्यांसाठी पास देण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने (district administration) सुरू केली आहे. सध्या सणावारांचे दिवस असल्यामुळे धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा विचार नाही.