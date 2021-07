जीएसटी कर प्रणालीत नियमित भरणा सहकारमहर्षी कोल्हे कारखान्याचा देशपातळीवर सन्मान

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचा (Sahakar Maharshi Shankarrao Kolhe Sahakari Sugar Factories) केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालयाने जीएसटी कर प्रणालीत नियमित भरणा (Regular payment in GST tax system) केल्याबद्दल सीबीआयसी विभागाचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार (CBIC department president M. Ajit Kumar) यांनी सर्टिफिकेट ऑफ अ‍ॅप्रोप्रिएशन बेस्ट अवॉर्ड (Certificate of Appropriation Best Award) प्रमाणपत्र देऊन सन्मान केला असल्याची माहिती अध्यक्ष बिपीन कोल्हे (Bipin Kolhe) यांनी दिली. राज्य पातळीवर पुरस्कार प्राप्त करणार्‍या कारखान्यात संजीवनीचा (SanjivanI) समावेश आहे.