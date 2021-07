शासकीय कार्यालयात मोबाईल शिष्टाचार नियमावली जाहीर

संगमनेर |वार्ताहर| Sangmner

सुलभ व वेगवान संपर्क माध्यम म्हणून शासकीय कामकाजात भ्रमणध्वनीचा वापर (Use of mobile phones in government work) अपरिहार्य बनला आहे. तथापि भ्रमणध्वनीच्या वापराबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचार्‍यांकडून अपेक्षित शिष्टाचार (Expected etiquette) पाळण्यात येत नाहीत. अशा प्रकारच्या वर्तणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते. सबब शासकीय कामकाज करताना भ्रमणध्वनीच्या वापराबाबत पाळावयाच्या शिष्टाचाराबाबत सूचना (Etiquette instructions) सामान्य प्रशासनाच्यवतीने देण्यात आल्या आहेत.