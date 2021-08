जागतिक पातळीवर साखरेचे भाव वधारले

गेल्या महिनाभरापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर (Sugar prices in the international market) वाढत आहेत. जुन महिन्यांत साखरेचा (Sugar) दर 407 प्रती डॉलर होता. त्यात वाढ होवून हा दर आता 547 प्रती डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. यामुळे भारतातील आणि महाराष्ट्रातील (Maharashtra) साखरेला 3 हजार 300 ते 3 हजार 400 रुपये प्रती क्विंटल दर मिळत आहे. देशातून आतापर्यंत 60 लाख मेट्रिक टन साखरेचे निर्यात (Export of sugar) झाली असून अजून ही 10 लाख मेट्रिक टन साखरेची जागतिक स्तरावर मागणी आहे. यासाठीचे सौदे सुरू झाले असून यातून साखर कारखारन्यांची आर्थिक गाडी नक्कीच रुळावर येणार आहे. मागील वर्षी कमी दर आणि साखर गोडाऊनमध्ये पडून होती.