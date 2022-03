चहा विक्रेत्याच्या मुलीने राज्यात पटकावला तृतीय क्रमांक

सलाबतपूर |वार्ताहर| Salabatpur

चहा विक्रेत्याची मुलगी गिता काकासाहेब मुळे (Gita Kakasaheb Mule) हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा (MPSC) परिक्षेत राज्यात तिसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण (Passed Third in the State) होत पोलीस उपनिरीक्षकपदी (Sub-Inspector of Police) निवड झाली. तिच्या निवडीने एक नवा इतिहास घडला. तिच्या गावी गळनिंब (Galnimb) येथे तिची वाजतगाजत मिरवणूक काढून ग्रामस्थांनी सत्कार केला.