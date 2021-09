घोगरगाव वीज सबस्टेशनला मंजुरी; ना.तनपुरे यांनी दिले आदेश

राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री ना. शंकरराव गडाख (Minister of State for Soil and Water Conservation Shankarrao Gadakh) यांनी नेवासा (Newasa) तालुक्यातील विजेच्या अडीअडचणी संदर्भात बैठक आयोजित करण्याच्या सुचना दिल्यानंतर गुरूवार दि.9 सप्टेंबर 2021 रोजी मंत्रालयात ना शंकरराव गडाख (Minister of State for Soil and Water Conservation Shankarrao Gadakh) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री ना प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Energy Prajakt Tanpure), भालचंद्र खंडाईत प्रकल्प संचालक, राजुरकर प्रकल्प संचालक महापारेषण, भडिकर कार्यकारी संचालक, प्रवीण परदेशी अधीक्षक अभियंता इन्फ्रा, सुनील काकडे अधीक्षक अभियंता नगर, लक्ष्मण काकडे कार्यकारी अभियंता नगर तसेच बडे, चेचर, कुकडे आदी बैठकीस उपस्थित होते.