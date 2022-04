अखेर घारगावचे मंजूर पोलीस ठाणे डोळासणेला होणार

घारगाव (Ghargav) येथे पोलीस ठाणे (Police Station) व्हावे म्हणून ग्रामस्थांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला (The villagers Followed Suit from Time to Time) होता. त्यानंतर 2010 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र केवळ जागेच्या अडचणीमुळे हे पोलीस ठाणे डोळासणे येथे स्थलांतरित होणार (Police Station will Relocate to Dolasane) असल्याच्या चर्चेला उधाण आले होते. मात्र आता डोळासणेला पोलीस ठाणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून तसे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र प्रांतधिकारी, तहसीलदार व पोलीस ठाण्याला प्राप्त झाले आहे.