गायत्री कंपनीने शेतकरी व वाहन चालकांचे पैसे थकवले

गायत्री कंपनीने (Gayatri Company) या परिसरात मुंबई-नागपूर महामार्गाच्या कामासाठी शेतकर्‍यांकडून भाडेपट्टीवर काही जमिनी घेतल्या ( He took some lands on lease from the farmers) तर काही शेतकर्‍यांच्या जमिनी विकत घेतल्या. समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी ये-जा करण्यासाठी काही शेतकर्‍यांच्या शेतातून रस्ते भाडेतत्वावर घेतले मात्र या शेतकर्‍यांना गायत्री कंपनीने अजूनपर्यंत मोबदला दिला नसल्याने शेतकरी वर्गात ही नाराजी व्यक्त झाली आहे.