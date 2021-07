इंधन दरवाढीपेक्षा मोदींच्या शुभेच्छांचा मोर्चा काढावा

इंधन दरवाढीवर केंद्र सरकार उपाययोजना करेलच.(The central government will take measures on fuel price hike) दरवाढीच्या नियंत्रणापेक्षा सध्या कोविड नियंत्रणासाठी लसीकरण (Vaccination) व लस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. लसीकरणासाठी राज्य सरकारने (State Government) ग्लोबल टेंडर काढून नंतर ते रद्द केले. आता केंद्र सरकारच्या नावाने टीका केली जाते. परंतू या सरकारने केंद्राकडे किती पाठपुरावा केला. इंधन दरवाढीवरून या सरकारमधील पक्ष मोर्चे, आंदोलने करीत आहे. त्यापेक्षा त्यांनी पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अभिनंदनाचे, शुभेच्छांचे मोर्चे काढावेत, असे खा. विखे (MP Sujay Vikhe) म्हणाले.