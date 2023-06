धक्कादायक! विहिरीत आढळले चार मृतदेह

पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi

तालुक्यातील माळीबाभुळगाव (Malibabhulgav) हद्दीतील एका विहीरीत (Well) चार मृतदेह (Deadbody) आढळल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यात एक महिला व तीन मुलांचा सामावेश आहे. हे सर्वजण येथील पोल्ट्रीफार्मवर काम करणारे मजुर (Laborer) आहेत. या प्रकरणी चौकशीसाठी मृत महिलेच्या (Woman Death) पतीला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

धम्मपाल सांगडे (वय 30, रा. माळीबाभुळगाव, मुळ रा. करोडी ता. हादगाव, जि. नांदेड) असे या प्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तर त्याची पत्नी कांचन धम्मपाल सांगडे (26), मलगा निखील सागडे (6), मुलगी निषीधा (4) व संचिता (दिड वर्षे) यांचे मृतदेह विहिरीत (Deadbody in Well Found) सापडले आहेत. पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार माळीबाभुळगाव (Malibabhulgav) येथील दिपक गोळक यांच्या पोल्ट्रीफार्म शेजारील विहिरीत हे मृतदेह (Deadbody in Well Found) आढळून आले. एकाच कुंटुबातील एक महीला, तिचा एक मुलगा व दोन मुली अशी तिन मुले यांचे हे मृतदेह आहेत. चौंघाचे मृतदेहाचे शवविच्छेदन येथील उपजिल्हा रुग्णालयात करण्यात आले आहे.