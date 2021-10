माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी केली 'ही' मागणी

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

गुलाब चकीवादळाच्या (Gulab Hurricane) प्रभावाने झालेली अतिवृष्टी आणि हस्त नक्षत्राच्या पावसाने (Rain) उडविलेली दाणादाण यामुळे कोपरगांव विधानसभा मतदारसंघातील (Kopargaon Assembly constituency) शेतकर्‍यांच्या खरीप पिकाचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. त्याची पिके पाण्यात सडली आहेत. तेव्हा सरसकट पंचनामे करून शासनाने भरपाई द्यावी (Government Should Compensate) अशी मागणी भाजपाच्या प्रदेश सचिव व माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे (BJP state secretary and former MLA Snehlata Kolhe) यांनी केली आहे.