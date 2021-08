...तर पुन्हा एकदा धरणाचे चाक बंद आंदोलन करू

यावेळी माजी मंत्री पिचड (Former Minister Madhukarrao Pichad) म्हणाले, आज 9 ऑगस्ट आदिवासी गौरव दिन (Tribal Pride Day) याच दिवशी महात्मा गांधीजींनी (Mahatma Gandhi) इंग्रजांना ‘चले जाव’ ची घोषणा दिली. तर याच दिवशी ‘विल्सन चले जाव’ (Wilson go away) ही घोषणा आपण देऊन महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या हृदयात कोरलेले क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांचे नाव भंडारदरा धरणाला देत असल्याची घोषणा केली.

पूर्वी चाक बंद करून अकोले (Akole), संगमनेरच्या (Sangamner) हक्काचे पाणी वाटप (Allocation of rightful water) करून न्याय दिला. आज पुन्हा न्याय्य मागणीसाठी ते आंदोलन हाती घ्यावे लागेल असेही पिचड यांनी सांगितले.