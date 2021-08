भेसळ प्रतिबंधक पथकाची 'या' तालुक्यात दूध संकलन केंद्रांवर धाड

दरम्यान, पथकाने भेसळयुक्त दुधाचे नमुने तपासणीसाठी (Inspection of adulterated milk samples) घेतले असून भेसळ दूध तेथेच नष्ट करण्यात आले (The adulterated milk was destroyed there) आहे. वने हे दररोज 170 लिटर दूध डेअरीला देत होते. मात्र, त्यांच्या गोठ्यातून 100 लिटरपेक्षाही कमी दूध मिळत असल्याचे उघडकीस आले आहे. उर्वरित दूध हे संपूर्ण भेसळ करून वाढविण्यात आल्याची माहिती संबंधित पथकाने दिली.