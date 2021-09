शाळेतील पहिले दोन आठवडे विद्यार्थ्यांसाठी ‘रिलॅक्स’

जिल्ह्यात 5 वी ते 12 वीपर्यंत वर्ग असणार्‍या शाळांची संख्या 2 हजार 26 आहे. त्यात 3 लाख 32 हजार 617 मुले असून 2 लाख 69 हजार 896 मुली आहेत. अशा प्रकारे जिल्ह्यात 6 लाख 2 हजार 513 विद्यार्थी असून या वर्गावर अध्यापन करणार्‍या शिक्षकांची संख्या 17 हजार 795 आहे. शोलय शिक्षण विभागाच्या आदेशात शाळा सुरू झाल्यानंमर शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांना शक्यतो पायी येण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, स्कूल बस (School bus), खासगी वाहनात एका सिटवर एकच विद्यार्थ्याला बसवावे, सॅनिटायझरचा वापर करावा (Sanitizer should be used), विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ ऑनलाईन घ्यावा (Students' homework should be taken online), वेळ असल्यास वर्गात गृहपाठ करून घ्यावा आदी सुचना केलेल्या आहेत.