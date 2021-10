पहिल्या दिवशी 1 हजार 150 शाळांची घंटा वाजली

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाच्या पहिल्या लाटेपासून (first waves of the corona) बंद असणार्‍या शाळांचे दरवाजे सोमवारपासून उघडले (School Open). कोविडचा प्रभाव कमी झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) शहरी भागात आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावीचे वर्ग भरविण्यास मुभा दिली. त्यानुसार जिल्ह्यात कोविड नियमांचे पालन करत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले. पहिल्याच दिवशी 1 हजार 150 शाळा सुरू झाल्या असून त्यात 1 लाख 61 हजार 642 आले होते.