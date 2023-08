धक्कादायक ! बापानेच दोन बालकांना फेकले विहिरीत

कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat

तालुक्यातील आळसुंदे (Alsunde) गावामध्ये नराधम बापाने (Father) दोन लहान मुलांना विहिरी फेकून दिले (Two Small Children Were Thrown into the Well). यामध्ये त्या दोन्हीही बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू Child Death) झाल्याची घटना आज सायंकाळी घडली आहे. गोकुळ जयराम शिरसागर (38, रा. आळसुंदे, ता. कर्जत) असे संशयिताचे नाव आहे. यामध्ये त्याची दोन लहान मुले यामध्ये ऋतुजा (8 वर्ष) ही इयत्ता दुसरी मध्ये शिकणारी मुलगी व वेदांत (4 वर्ष) यांचा मृत्यू (Death) झाला आहे.