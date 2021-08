न्यू नॉर्मलच्या दिशेने वेगाने वाटचाल

15 ऑगस्टपासून राज्यात करोना निर्बंध शिथील ( Relaxation of corona restrictions in the state ) झाले. नगर जिल्ह्याचीही या निर्बंधांतून सुटका झाली. यानंतर बाजारपेठ आणि कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. रविवारी सुटीचा दिवस असल्याने नगर शहराच्या बाजारपेठेतील अनेक भागात गर्दी उसळल्याने चिंता वाढली होती. मात्र सोमवारी दैनंदिन कामाचा दिवस सुरू झाल्यानंतर गर्दीचे हे चित्र विरळ झाले. मंगळवारची सकाळही नॉर्मल होती.