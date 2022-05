घारगाव |वार्ताहार| Ghargav

संगमनेर तालुक्याच्या (Sangamner Taluka) पठारभागातील मोधळवाडी (Modhalwadi) गावांतर्गत असलेल्या घाणेवस्ती (Ghanewasti) येथे शेततळ्यात बुडून सख्या बहीण-भावाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला (The unfortunate death of a number of siblings drowned in a farm) आहे. ही घटना रविवार ता. 8 मे रोजी सकाळी घडली आहे. या दुर्दैवी (Unfortunate) घटनेने मोधळवाडी (Modhalwadi) गावासह पठारभागावर शोककळा पसरली आहे. जयश्री बबन शिंदे वय (वर्षै 21) व आयुष बबन शिंदे वय (7) असे बहीण-भावाचे नाव आहे.