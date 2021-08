राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

राज्यातील 100 हून कृषी पदवीधरांचे थकीत पगार (Painding salaries of agricultural graduates) देण्यास नकार देऊन 350 हून अधिक कृषी सेवा केंद्रचालकांना (Agricultural Service Center Owner) कोट्यवधी रुपयांना गंडविणार्‍या व अमेरिकन कंपनी (American company) असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांची लुबाडणूक करणार्‍या कंपनीच्या गैरव्यवहारात आता राज्याचे माजी विरोधी पक्षनेते आ.राधाकृष्ण विखे पाटील (Former Leader of Opposition of the State MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी लक्ष घातले आहे. कंपनीचे पितळ उघडे पाडणार्‍या कृषी पदवीधरांवर खोटे गुन्हे दाखल (False charges filed against agricultural graduates) केल्यानंतर आ. विखे यांची शेतकरी व कृषी पदवीधरांनी समक्ष भेट घेऊन त्यांच्यासमोर कंपनीविरूद्ध तक्रारींचा पाढा वाचला.