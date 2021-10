जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे राज्यात 55 हजार हेक्टरवरील शेती बाधीत झाली असून नगर जिल्ह्यात 95 हजार 679 शेतकर्‍यांचे 70 हजार 594 शेती बाधित झाली आहे. यात 75 कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. मनुष्यहानी, घरे पडली, गोठे पडले, पशूधन हानी, घरातील भांडीकूंडी वाहून गेले, शेत जमीन आणि विहीरी वाहून गेलेल्या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून भरपाई (Compensation to Farmers From the State Government) देण्यात येणार आहे.