इंग्रजी शाळांना शाळा सुरू करण्यासाठी देखभाल दुरुस्ती अनुदान द्या

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

शाळा सुरू करण्याच्या 7 जुलैच्या सुधारीत राज्य सरकारच्या आदेशात (In the order of the revised State Government) राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा टप्याटप्याने सुरू होणार आहेत. त्यासाठी सरपंच (Sarpanch) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. करोना कालावधीमध्ये शाळा बंद होत्या. त्या नव्याने सुरू करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकिकरण करणे अनिवार्य (Mandatory cleaning and disinfection of the school) आहे. अनुदानीत व जिल्हा परीषदेच्या शाळांना (Zilla Parishad schools) समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्तीसाठी पटावर आधारीत अनुदान देण्यात येणार असून त्याच धर्तीवर इंग्रजी शाळांनाही अनुदान द्यावे, असी आग्रही मागणी इंग्रजी शाळांची संघटना असणार्‍या ‘मेस्टा’ने केली आहे.