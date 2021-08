करोनामुळे 38 कोटींचे वीज बिल थकीत !

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

दीड वर्षापासून करोनामुळे (Covid 19) देशासह राज्याच्या अर्थचक्रावर गंभीर परिणाम (Serious effects on the economic cycle) झालेला असतांना त्याला जिल्ह्यातील प्रादेशिक (Territorial), स्वतंत्र पाणी योजना कशा अपवाद ठरणार आहे. ग्रामीण भागात हाताला काम नसल्याने दोनवेळच्या जेवणाची चिंता असतांना पाणी योजनांची पाणीपट्टी (Water strip of water schemes) कशी भरणार असा प्रश्‍न आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील 40 पाणी योजनांची (water schemes) 37 कोटी 86 लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. यामुळे महावितरणने (MSEDCL) या योजनांना नोटीस बजावली आहे.