वीजबिल थकले; चांदा ग्रामस्थांची 5 दिवसांपासून पाण्यासाठी भटकंती

मात्र याकडे वीज वितरणने दुर्लक्ष (Power Distribution Ignore) केले. आणि चांदा ग्रामपंचायतीचा वीजपुरवठा खंडित (Power supply to Chanda Gram Panchayat cut off) केला. त्यामुळे चांदा (Chanda) गाव पाच दिवसापासून पाण्यावाचून वंचित (Deprived of water) झाले आहे. चांदा ग्रामस्थांकडे लाखो रुपयांची पाणीपट्टी थकबाकी असल्याचे चांदा ग्रामपंचायतीकडून समजले.पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून थकबाकीदारांनी पाणीपट्टी न भरल्यास संबंधितांचे नळ जोडण्या तोडण्याचा ठरावही मासिक बैठकीत झाला असून याबाबत कार्यवाही सुरू होणार असल्याची माहिती चांदा ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आली.