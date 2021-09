टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीवरील दोन तरूण ठार

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

राहुरी शहर (Rahuri City) हद्दीतील नगर-मनमाड राज्य महामार्गावर (Nagar-Manmad Highway) मुळा नदीवरील पुलाच्या (Bridge over the Mula river) जवळ आयशर टेम्पोने मोटारसायकलला जोराची धडक (Eicher Tempo hits the motorcycle hard) दिली. या घटनेत तालुक्यातील दोन तरूण जागेवरच ठार (Death) झाल्याची घटना काल दि. 23 सप्टेंबर रोजी सव्वादोन वाजे दरम्यान घडली. घटनेनंतर पसार झालेल्या टेम्पो चालकाला पाठलाग करुन पकडण्यात आले.