शिक्षणाचा झाला फार्स, नेटवर्क नाही, खेळ खलास

करोना महामारीच्या (Covid 19 Pandemic) पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षापासून शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. करोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरु करण्याची परवानगी (Permission to start classes five to eight) शिक्षण विभागाने दिली. यानंतर जेमतेम दोन महिने देखील शाळा सुरु राहिल्या नाही. तोच करोनाची दुसरी महाभयंकर लाट आली. त्यामुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून मागील वर्षाच्या गुणवत्तेनुसार सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. यानंतर मात्र, शिक्षण विभागाने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु केला.