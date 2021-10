अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाने शिक्षण क्षेत्रासह जग बदलले. (Corona changed the world with the field of education) करोनाच्या संकटाचा सामना करत असताना नव-नवीन शिकण्यास मिळाले. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाळा ऑनलाईन (School Online) झाली. येणारी आपत्ती संधी देखील घेऊन येत असते. संकटांचा सकारात्मक पध्दतीने सामना करण्याचे आवाहन लखनऊ व नांदेड विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु सर्जेराव निमसे (Former Vice Chancellor of Lucknow and Nanded University Sarjerao Nimse) यांनी केले.