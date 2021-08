रिपरिप पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर दलदल

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

दरवर्षी पावसाळा (Rain) सुरू झाला की नगर शहरातील रस्त्याचा प्रश्न चर्चेत (The issue of roads in the city is under discussion) येतो. गेल्या दीड महिन्यापासून दडी मारून बसलेल्या पावसाने नगर शहरात हजेरी लावली. तीन दिवसापासून रिपरिप पडणार्‍या पावसामुळे रस्त्यांवर प्रचंड दलदल निर्माण झाली आहे. या रस्त्याने वाहनांनीच नव्हे तर पायी चालणेही जिकिरीचे झाले आहे. या चाळण झालेल्या आणि दलदलीच्या रस्त्यांनी ये-जा करतांना छोट्या मोठ्या अपघातांना (Accident) निमंत्रण मिळत आहे, वाहतूक कोंडी होत आहे.