दारूसाठी पैसे न दिल्याने वृद्धाची हत्या

श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda

दारू पिण्यासाठी (Drink Alcohol) पैसे न दिल्याने 70 वर्षीय वृद्धाची हत्या (Murder of an old Man) करण्यात आल्याची घटना सोमवारी (दि.18) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास श्रीगोंदा शहरातील (Shrigonda City) बाजारतळाजवळ घडली आहे.