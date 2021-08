बोल्हेगावच्या शेतात गटारीचे पाणी

यावेळी रमेश वाकळे, मोहन वाकळे, भास्कर वाकळे, कचरू वाकळे, भीमा वाकळे, भाऊसाहेब वाकळे, बाळासाहेब वाकळे, किसन कोलते, संतोष वाटमोडे, ज्ञानदेव कापडे, राजू बंग, सावळेराम कापडे, सुरेश वाटमोडे आदी शेतकरी उपस्थित होते. बोल्हेगाव मधील शेतकर्‍यांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्यामुळे या शेतकर्‍यांची उपजिविका शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या गटारीच्या दूषित पाण्यामुळे (Due to contaminated water) पिकांचे व शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्याच बरोबर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर (Health question is serious) बनला आहे. तरी महापालिकेने लवकरात-लवकर लक्ष घालून बंद पाईप गटार योजनेचे (underground sewer scheme) काम करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.