डॉ. तनपुरे कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू करा

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम (The crushing season of sugar factories in the district) आता अगदी काही महिन्यांवर येऊन ठेपले आहेत. त्यासाठी अनेक कारखान्यांनी पूर्वतयारी सुरू केली आहे. ऊसतोडणी कामगार (Sugarcane workers), यांत्रिक दुरूस्ती (Mechanical repair), उसाच्या नोंदी (Sugarcane logs), लेबर नियोजन (Labor planning), प्रशासकीय उपाययोजना (Administrative measures)आदी कामे युद्ध पातळीवर सुरू झाली आहेत. मात्र, राहुरी (Rahuri) तालुक्याची कामधेनू समजल्या जाणार्‍या डॉ.तनपुरे कारखान्याच्या (Dr. Tanpure Sugar Factory) अंगणात अद्यापही शुकशुकाट असल्याने शेतकरी व कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारखाना चालू होईल की नाही? असा सवाल शेतकरी सभासद विचारू लागले आहेत.