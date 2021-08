गाढवाला दूध पाजून केले आंदोलन

संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner

दूध खरेदीचे दर वारंवार कमी (Frequent reduction in milk purchase rates) केले जात असल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी (Milk producing farmers in the state) मेटाकुटीला आले आहेत. दूध व्यवसायातील (Milk business) अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी व्हावी व दूध उत्पादकांना दिलासा मिळावा, यासाठी दूध उत्पादक आपल्या मागणीसाठी संघर्ष करत आहे. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी काल क्रांतिदिनी सोमवारी संगमनेर तालुक्यातील मंगळापूर (Sangamner Taluka Manglapur) येथे शासनाचा निषेध (Protest the Government) करत गाढवाला दूध पाजून अनोखे आंदोलन (donkey by milking Movement) करून शासनाचे लक्ष वेधले.