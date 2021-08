जिल्हा शिक्षक पुरस्कारांसाठी परीक्षण पूर्ण

दरम्यान, तालुका पातळीवरून आलेल्या नावांचे परीक्षण पुर्ण होवून गुणाकंनासह यादी (List) जिल्हा पातळीवर (District Level) आली आहे. जिल्हा पातळीवर असणार्‍या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्षा (Zilla Parishad President) असून समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे उपाध्यक्ष आहेत. तर शिक्षणाधिकारी (Education Officer) प्राथमिक हे सचिव, उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती हे सदस्य, महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती, समाज कल्याण समिती सभापती, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड् कॉलेजच्या प्राचार्याचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून सामावेश आहे. या समितीची येत्या दोन दिवसांत बैठक होणार असून त्यानंतर पुरस्कारार्थी शिक्षकांची नावे अंतिम (The names of the award winning teachers will be final) होणार आहे.