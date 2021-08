जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील कोविड सेंटर सज्ज ठेवा

जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात काटेकोरपणे कोविड सुसंगत वर्तणुकीचे पालन होत नसल्याने करोना रुग्ण संख्या पुन्हा गतीने वाढतानाचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन (Violation of preventive rules) करणार्‍या व्यक्ती आणि आस्थापनांवर कडक कारवाईचे निर्देश यापूर्वीही दिले आहेत. केवळ एक दोन कारवाईपुरते मर्यादित न राहता संसर्ग साखळी तोडण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून या कार्यवाहीकडे पाहण्याची सूचना त्यांनी केली. गावात एखादा बाधित आढळून आला तर त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींनी स्वताहून तपासणी करुन घ्यावी. सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीची ठिकाणी जाणे टाळावे. (Avoid going to crowded places) गावस्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी यांनीही स्थानिक पातळीवर दक्ष राहणे आवश्यक आहे. कोविड सुसंगत वर्तणुकीचे पालन होत नसल्याचे काही ठिकाणी दिसत आहे. अशावेळी संबंधित सर्वांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.