जिल्हा नियोजनमुळे झेडपीवाल्यांना खुळखुळे वाजवण्याची वेळ !

जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) स्व: उत्पन्नात आधीच तुटपुंजे असून करोनामुळे (Covid 19) सरकारकडून येणारी देणी थकीत (Debts from the government are exhausted) आहेत. दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी (Funding of District Planning Committee) असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) विद्यमान सदस्य (Member) मंडळ आणि पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ अस्तित्वात आल्यापासून करोनाचा कहर सुरू आहे. यामुळे ग्रामीण विकास कामे, मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देतांना जिल्हा परिषद सदस्यांना (Zilla Parishad Member) अडचणी येत आहेत. सरकारकडील देणी रखडलेली असतांना जिल्हा परिषदेचा गाडा चालविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.