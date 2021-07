आमदारांना आणखी 50 लाखांचा निधी

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 1101 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीपैकी 35 टक्के निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती (Consented by the Department of Finance) दर्शविली आहे त्यानुसार प्रत्येकी विधिमंडळ सदस्यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये याप्रमाणे 353 विधिमंडळ सदस्यांना 353 कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता 353 विधीमंडळ सदस्यांना प्रत्येकी 50 लाख रूपये याप्रमाणे 176.50 कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात येत आहे. (Funds are being distributed.) हा निधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अधिनिस्त ठेवण्यात येत आहे.