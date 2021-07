जिल्हा रुग्णालयाला 18 लाखांचे व्हेंटिलेटर

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनामुळे (Covid 19) नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण (atmosphere of fear) पसरले आहे. त्यांना आरोग्य सेवा व आधार (Health care and support) देण्याचे काम करणे गरजेचे आहे. या सामाजिक भावनेतून एमआयडीसी (MIDC) येथील होगाणास इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Hoganas India Pvt. Ltd.) कंपनीने वर्षभर करोना संकट काळामध्ये केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. कंपनीच्यावतीने तीन व्हेंटिलेटर जिल्हा प्रशासनाकडे (Three ventilators handed over to district administration) सुपूर्त केले आहेत. याचा उपयोग जिल्हाभरातील आरोग्य सेवेला नक्कीच तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर होईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले (Collector dr. Rajendra Bhosale) यांनी केले.