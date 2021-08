संगमनेर, पारनेरची करोना साखळी तुटेना; आज ‘इतके’ बाधित वाढले

जिल्ह्यात करोनाची दुसरी लाट (Second wave of Corona in the District) अद्याप ओसरली नसल्याचे आरोग्य विभागाचे (Department of Health) म्हणणे आहे. जिल्ह्यात आजही दररोज 15 हजारांच्या जवळपास करोनाची चाचणी (Corona Test) सुरू आहे. चाचणीची संख्या मोठी असल्याने नव्याने बाधित असणारे सापडत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विशेष करून संगमनेर (Sangamner) आणि पारनेरमध्ये (Parner) हे प्रमाण अधिक असून या दोन तालुक्याचा मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) आणि नाशिक (Nashik) असणारा दैनदिन संपर्कातून या ठिकाणी मोठ्या संख्याने रुग्ण वाढत असल्याचा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.