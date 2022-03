उद्यापासून दहावीची परीक्षा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्यावतीने (Maharashtra State Secondary and Higher Secondary Department) घेण्यात येणार्‍या दहावीच्या परीक्षेला (10th Exam) आजपासून (दि.15) सुरुवात होत आहे. परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमिक शिक्षण विभागाने (Department of Secondary Education) तयारी पूर्ण केली आहे. शिक्षण विभागाने शाळा तेथे परीक्षा केंद्र (Exam Center) अशी व्यवस्था करत परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेण्यासाठी दक्षता समितीची नियुक्ती (Appointment of Vigilance Committee) केली आहे. दहावीसाठी 179 परीक्षा केंद्र संचालक आणि 21 परीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दहावीसाठी 70 हजार 950 परीक्षार्थी आहेत.