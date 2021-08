मंदिरे सोमवारपासून सुरु न झाल्यास राज्यभर आंदोलन

मोठ्या मंदिरापासूनही मोठा महसूल जमा होत असतो. शिर्डी (Shirdi) येथील साई संस्थान (Sai Trust) मधून लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. जिल्ह्यातील सर्व मंत्र्यांना मंदिराबाबत काही घेणे देणे नाही. त्यांचे लक्ष फक्त वसुलीकडे आहे. सोमवारपासून मंदिरे सुरू न झाल्यास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil), विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition in the Assembly Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान सकाळी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी मंदिर प्रवेश केला.