कुटूंब आधारची रक्कम तात्काळ अदा करा

करोनाच्या दुसर्‍या लाटेची (second wave of the Covid 19) झळ जिल्ह्यातील (Ahmednagar District) अनेक प्राथमिक शिक्षकांना (Primary Teacher) बसली आहे. जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या (Primary Teachers Bank) 56 सभासदांचा करोनाने दुर्दैवी मृत्यु (member Covid 19 Death) झाला असल्यामुळे त्यांच्या कुटूंबीयांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शिक्षक बँकेने तातडीने कुटूंब आधारची रक्कम तात्काळ अदा करावी, अशी मागणी रावसाहेब रोहकले (Ravsaheb Rohokale) प्रणित गुरूमाऊली मंडळाने (Gurumauli Mandal) केली आहे.