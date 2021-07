दारणा धरण निम्मे भरले भावलीत 63 टक्के पाणीसाठा

अस्तगाव |वार्ताहर| Astgav

सह्याद्रीच्या (Sahyadri) घाटमाथ्यावर काल दिवसभर पावसाने मुसळधार (Heavy Rain) रुप धारण केले होते. काल सकाळी 6 पर्यंत मागील 24 तासांत दारणाच्या पाणलोटातील (watershed of Darna) इगतपूरी (Igatpuri) येथे 222 मिमी पाऊस झाला. भावलीच्या (Bhavali) भिंतीजवळ 246 मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे या धरणांच्या जलसाठ्यात वाढ (Increase in water storage of dams) होत आहे. काल सकाळी या धरणाचा साठा 48.62 टक्क्यांवर पोहचला आहे. आज सकाळी हे धरण 50 टक्क्यांहुन अधिक झालेले असेल. तर भावलीचा साठा (Bhavali Storage) सकाळी 62.64 टक्क्यांवर पोहचला होता.