संगमनेरचे दंडकारण्य अभियान हे राज्याला आदर्शवत - ना. आदित्य ठाकरे

पिंपरणे (Pimparne) येथील कार डोंगर परिसरात जय हिंद लोकचळवळ अमृत उद्योग समूह, वन विभाग व सर्व सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दंडकारण्य अभियानाच्या (Dandakaranya Campaign of Sangamner) 16 व्या आनंद मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat) हे होते. तर व्यासपीठावर सहकार व कृषी राज्यमंत्री नामदार डॉ. विश्वजित कदम (Minister of State for Co-operation and Agriculture Dr. Viswajit Kadam), खासदार सदाशिव लोखंडे (MP Sadashiv Lokhande), आ. डॉ सुधीर तांबे (MLA Dr. Sudhir Tambe), बाजीराव पा.खेमनर , महानंदाचे चेअरमन रणजितसिंह देशमुख, अ‍ॅड. माधवराव कानवडे, प्रकल्प प्रमुख दुर्गाताई तांबे, बाबासाहेब ओहोळ, इंद्रजीतभाऊ थोरात, मनीष मालपाणी , लक्ष्मणराव कुटे, सुनंदाताई जोर्वेकर, मीराताई शेटे, शरयुताई देशमुख, डॉ. जयश्रीताई थोरात ,मुख्य वनसंरक्षक नितिन गुदगे आदी मान्यवर उपस्थित होते