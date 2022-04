‘स्वच्छ’ मतासाठी सीएसआरडी नगरकरांच्या भेटीला

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

शहर स्वच्छतेबाबत (City Cleanliness) नागरिकांचे मत नोंदविण्याठी (Register the vote of the Citizens) आता सीएसआरडी कॉलेजचे विद्यार्थी (CSRD Student) शहरात घरोघरी भेट देणार आहेत, अशी माहिती उपायुक्त यशवंत डांगे (Deputy Commissioner Yashwant Dange) यांनी दिली.