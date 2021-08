पीक विमा प्रश्नी पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयावर किसान सभेचा मोर्चा

अकोले |प्रतिनिधी| Akole

शेतकर्‍यांच्या पीक विमा प्रश्नांबाबत (Crop insurance questions) असलेल्या विविध समस्या राज्य सरकारने (State Government) तातडीने हस्तक्षेप करून सोडवाव्यात या मागणीसाठी (Demand) अखिल भारतीय किसान सभेच्या (Akhil Bharatiya Kisan Sabha) वतीने पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयावर (Pune Office of the Commissioner of Agriculture) काल सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला.

सन 2020 साली परतीच्या पावसाने राज्यातील शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान केले होते. पीक विमा कंपन्या (Crop insurance companies) शेतकर्‍यांच्या या नुकसानीची भरपाई करतील असे आश्वासन त्यावेळी सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांना दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ मूठभर शेतकर्‍यांनाच नुकसानीची भरपाई देण्यात आली. शेतकर्‍यांनी नुकसानीची लेखी तक्रार पीक विमा कंपन्यांकडे (Crop insurance companies) केली नाही असे कारण देऊन राज्यभरातील लाखो शेतकर्‍यांना पिकाच्या नुकसानभरपाई पासून पीक विमा कंपन्यांनी वंचित ठेवले आहे.