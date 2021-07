रोहिणीच्या भरवशावर उभारलेल्या खरीपावर दुबार पेरणीचे संकट

अकोले तालुका कृषी विभागाच्या (Akole Taluka Agriculture Department) सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाजरी, सोयाबीन आणि मका या प्रमुख खरीप पिकांचा (Kharif Crops) पेरा जून अखेरपर्यंत मर्यादितच झाला. दरवर्षीच्या तुलनेत बाजरीची पेर 14.23 टक्के इतकी आहे. संभावित 5 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी अवघ्या 711.35 हेक्टर क्षेत्रावर बाजरीची पेर झाली. सोयाबीनचे क्षेत्रात (soybeans) मात्र दरवर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली. 3 हजार 500 हेक्टरचा अंदाज असताना 4617.63 हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचचा पेरा झाला. त्याची टक्केवारी 131.93 इतकी आहे. 3 हजार 500 हेक्टर संभावित मकाक्षेत्रापैकी 40.76 च्या टक्केवारीने 1426.55 हेक्टर मकाची लागवड झाली.

सोयाबीनसहित इतर तेलबियांचे लागवड (Cultivation of other oilseeds including soybeans) झालेले तालुक्यातील क्षेत्र 5 हजार 437 हेक्टर क्षेत्र आहे. पावसाच्या भरवशावर भात, नागली, तूर, मूग, उडीद, कारळे, भुईमूग, कांदा, भाजीपाला, चारा पिकेही शेतक-यांनी उभारली आहेत. पावसाचा मागमूस नाही, वाढलेली उष्णता आणि वाहते वारे यामुळे एकूण पेरीपैकी अवघे 25 टक्के खरीप अंकुरले. आकाशात ढगांची निदान गर्दी जरी असती तरी पुर्ण पेरा उतरुन पडला असता. परंतु रणरणीत उन्हाने खरीप जळून चालला आहे. पिकाला विहीरींचे (Well) पाणी द्यायचे ठरवले तरी कडक उन आणि वाहत्या वा-यांनी विहींरींचे पाणीही हबकून गेल्याची स्थिती आहे.